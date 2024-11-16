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Матч Лиги наций Румыния – Косово не доиграли из-за политического скандала: что случилось

Матч Лиги наций Румыния – Косово не доиграли из-за политического скандала: что случилось

Румыния – Косово / Фото: Associated Press

Футболисты сборной Косово досрочно покинули поле из-за поведения болельщиков.

Матч 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 между сборными Румынии и Косово, который проходил 15 ноября в Бухаресте, не был доигран.

В компенсированное ко второму тайму время, при счете 0:0, румынские фанаты начали скандировать оскорбления в адрес команды Косово, включая фразу "Косово – это Сербия".

Также на трибунах был замечен сербский флаг.

Кроме того, на поле с трибун полетели разные предметы, в том числе обломки пластиковых кресел.

Поединок был приостановлен. Впоследствии футболисты сборной Румынии и арбитры вернулись на поле, в отличие от косоваров, которые отказались продолжать матч. В итоге главный судья датчанин Мортен Крог дал финальный свисток.

Судьбу матча в ближайшее время решит УЕФА: техническое поражение грозит как Румынии (по причине поведения болельщиков), так и Косово (за демарш с уходом из поля).

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