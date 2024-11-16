Матч Лиги наций Румыния – Косово не доиграли из-за политического скандала: что случилось

Футболисты сборной Косово досрочно покинули поле из-за поведения болельщиков.
Матч 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 между сборными Румынии и Косово, который проходил 15 ноября в Бухаресте, не был доигран.
В компенсированное ко второму тайму время, при счете 0:0, румынские фанаты начали скандировать оскорбления в адрес команды Косово, включая фразу "Косово – это Сербия".
Kosovo и Rumania игра suspended after Kosovo гравців лівою кухню following Rumania fans chanting "Kosovo is Serbia." pic.twitter.com/E4XMB5Ye1q— kos_data (@kos_data) November 15, 2024
Также на трибунах был замечен сербский флаг.
Мы управляем catch в Serbian flag, waved в Romanian ultras section.— Kosovo Football (@FootballKosovo) November 15, 2024
Это могло бы быть одним из результатов матча. Let's see if we can find other images. pic.twitter.com/tKVbUZwp9S
Кроме того, на поле с трибун полетели разные предметы, в том числе обломки пластиковых кресел.
Может ли Rumania быть sanctioned for anti-Kosovo chants? pic.twitter.com/1fZG4Vccs9— kos_data (@kos_data) November 15, 2024
Поединок был приостановлен. Впоследствии футболисты сборной Румынии и арбитры вернулись на поле, в отличие от косоваров, которые отказались продолжать матч. В итоге главный судья датчанин Мортен Крог дал финальный свисток.
Судьбу матча в ближайшее время решит УЕФА: техническое поражение грозит как Румынии (по причине поведения болельщиков), так и Косово (за демарш с уходом из поля).
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