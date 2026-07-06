Матч Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026 перенесли: какая причина

Болельщики ждут старт матча Мексика — Англия / © Associated Press

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Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Мексики и Англии перенесли на час позже.

Поединок на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико должен был начаться в понедельник, 6 июля, в 03:00 по киевскому времени.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий — ливня и ударов молнии в Мехико — игра была отложена на час. Теперь старт встречи запланирован на 4:00 по киевскому времени.

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Если погодные условия не станут лучше, а дождь и дальше будет заливать стадион, не исключено, что начало матча перенесут еще раз.

Болельщики ждут старт матча Мексика — Англия / © Associated Press

Болельщики ждут старт матча Мексика — Англия / © Associated Press

Болельщики ждут старт матча Мексика — Англия / © Associated Press

Победитель пары Мексика — Англия в четвертьфинале сразится с Норвегией, которая в 1/8 финала благодаря дублю Эрлинга Холанда победила Бразилию (2:1).

Ранее сообщалось, что Неймар расплакался после вылета Бразилии с ЧМ-2026 и завершил карьеру в сборной.

Также мы рассказывали, что Роналду сделал важное заявление перед матчем с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026.

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