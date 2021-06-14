Игра нереализованных возможностей: сборные Испании и Швеции поделили очки в матче Евро-2020

На турнире сыгран первый поединок без забитых мячей.

Сборная Испании неожиданно не смогла обыграть команду Швеции в матче 1-го тура группы E Чемпионата Европы-2020. Встреча проходила в Севилье на стадионе "Эстадио де-ла-Картуха". Итоговый счет поединка - 0:0.

Игра проходила под диктовку "Красной фурии". В первом тайме в ее составе отличные моменты не реализовали Дани Ольмо, Коке и Альваро Мората, который не забил после выхода один на один с голкипером скандинавов, пробив мимо ворот.

Associated Press

Шведы первые 45 минут матча практически все время оборонялись, но свой шанс впереди получили. Александер Исак здорово разобрался в штрафной соперников с оппонентом и пробил мимо вратаря испанцев Унаи Симона - мяч, летящий в ворота, выбил Маркос Льоренте.

После перерыва рисунок игры не поменялся: "Красная фурия" больше атаковала, а шведы искали свой шанс в контратаке, одна из которых едва не стала голевой. Исак обыграл двух соперников в штрафной испанцев и прострелил. Мяч долетел до дальней штанги, где его ждал Маркус Берг, но он умудрился пробить выше ворот.

Associated Press

Неудивительно, что с такой реализацией игра завершилась без забитых мячей.

Испания и Швеция выступают в группе E, где их соперниками также являются команды Польши и Словакии .

и . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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