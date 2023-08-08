Матч отбора Лиги чемпионов перенесен из-за убийства фаната в массовой драке: подробности

Европейский футбольный слюз (УЕФА) перенес первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между афинским АЕКом и загребским "Динамо", который должен был состояться 8 августа в столице Греции.

Об этом хорватский клуб сообщил на своей странице в Twitter.

Причиной такого решения стала гибель фаната греческой команды в результате массовой драки между болельщиками клубов. Трагедия произошла в ночь на 8 августа в Афинах.

Как сообщает Reuters, 29-летний фанат АЕКа получил несколько ножевых ранений. Врачи пытались спасти его жизнь, но этого сделать не удалось.

По итогам массовой драки полиция арестовала около сотни человек.

Отметим, что накануне матча Лиги чемпионов против АЕКа 150-200 фанатов фанатов хорватского клуба нарушили запрет УЕФА и на автомобилях прибыли в Грецию.

Новая дата проведения матча АЕК – "Динамо" Загреб станет известна позже. В следующий вторник, 15 августа, команды сыграют между собой в Хорватии.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с бельгийским "Антверпеном".

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