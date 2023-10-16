Матч отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией не доиграли из-за теракта в Брюсселе: есть погибшие

Матч 8-го тура отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции был завершен досрочно из-за стрельбы в Брюсселе.

Во время поединка в центре бельгийской столицы произошел теракт, в результате которого неизвестный застрелил двух шведских болельщиков.

Злоумышленник скрылся с места преступления и до сих пор находится на свободе. Выложенные вероятным нападающим в Интернете видео указывают на его причастность к "Исламскому государству".

Как сообщает издание HLN, игроки сборной Швеции узнали о трагедии в перерыве матча. Они посовещались между собой и решили не выходить на второй тайм. Футболисты сборной Бельгии также поддержали их в этом.

Отметим, что первый тайм игры завершился со счетом 1:1.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон уже отреагировал на убийство двух шведских фанатов в Брюсселе и прокомментировал решение не доигрывать матч.

"В таком состоянии не можем играть в футбол. Мы с Бельгией полностью договорились, что не будем играть. Я узнал все в перерыве, когда спускался в раздевалку. Решение всех игроков и руководителей, конечно, такое, что мы не можем доиграть этот матч .Это абсолютно отвратительный поступок.

Мне становится так грустно. Это очень трагично, думаю о пострадавших и их родственниках. В каком мире мы живем? В каком к черту мире мы живем?" – приводит слова Андерссона Fotbollskanalen.

С турнирной точки зрения поединок уже не имеет значения для обеих сборных. Бельгийцы (16 очков) еще ранее оформили выход на Евро-2024. Шведы же (6 баллов) потеряли шансы финишировать в топ-2 группы F, поскольку не могут догнать Бельгию и Австрию (16 пунктов).

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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