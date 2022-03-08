Матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии перенесен - BBC

Матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии перенесен - BBC

УЕФА и ФИФА удовлетворили просьбу Украинской ассоциации футбола.

Матч полуфинала плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 по футболу между сборными Украины и Шотландии перенесен.

Об этом сообщает BBC.

Поединок был запланирован 24 марта на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, однако после вторжения российских оккупантов на территорию нашей страны УАФ обратилась с просьбой в УЕФА и ФИФА о переносе встречи.

Обсуждается новая дата проведения матча Шотландия - Украина. Наиболее вероятным вариантом является окно Лиги наций.

Победителя матча Шотландия - Украина ждет поединок против Уэльса или Австрии, в котором и определится судьба путевки на ЧМ-2022. Соответственно, финал плей-офф теперь тоже будет отложен. Игра была намечена на 29 марта.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в турнирах. В частности, российские футбольные клубы выгнали из еврокубков, а сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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