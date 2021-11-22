Матч прервали уже на второй минуте: во Франции болельщик бросил бутылку в голову звездному футболисту (видео)

Виновника нашли очень быстро.
Скандалом завершился едва начавшийся поединок 14-го тура Чемпионата Франции между "Лионом" и "Олимпиком".
Так, уже на второй минуте противостояния один из фанатов "Лиона" бросил бутылку в голову звезде гостей Димитри Пайе, когда тот собирался подавать угловой. Как следствие, игрок мгновенно упал от боли на газон, а главный арбитр остановил игру и отвел команды в раздевалки.
Вашему вниманию видео с этим эпизодом.
WTF IS WRONG WITH FRENCH FANS— Hamza (@lapulgafreak) November 21, 2021
Someone just threw a bottle on Payet pic.twitter.com/kL2OR0SlLz
Интересно, что нарушителя быстро обнаружили и вывели со стадиона. В Сети даже появилось видео, как один из болельщиков "Лиона" применяет физическую силу к другому, который якобы и бросил бутылку в Пайе.
Oh la gifle en direct #OLOM pic.twitter.com/zTVJ7iGQ65— Foot.flix (@Footflix_) November 21, 2021
Сам матч так и не был продолжен. Неизвестно, доиграют ли его команды вообще или "Лиону" присудят техническое поражение.
Добавим, что это не первый подобный инцидент с участием Пайе. В матче с "Ниццей" болельщики соперника начали забрасывать футболиста бутылками. Одна из них также попала в Пайе. После этого француз бросил бутылку на трибуны, попавшей в одного из болельщиков. Как следствие, фанаты начали выбегать на поле и устроили потасовку с футболистами "Марселя". Матч был остановлен, его так и не завершили.