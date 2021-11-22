Матч прервали уже на второй минуте: во Франции болельщик бросил бутылку в голову звездному футболисту (видео)

Матч прервали уже на второй минуте: во Франции болельщик бросил бутылку в голову звездному футболисту (видео)

Виновника нашли очень быстро.

Скандалом завершился едва начавшийся поединок 14-го тура Чемпионата Франции между " Лионом " и " Олимпиком ".

Так, уже на второй минуте противостояния один из фанатов "Лиона" бросил бутылку в голову звезде гостей Димитри Пайе, когда тот собирался подавать угловой. Как следствие, игрок мгновенно упал от боли на газон, а главный арбитр остановил игру и отвел команды в раздевалки.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

WTF IS WRONG WITH FRENCH FANS



Someone just threw a bottle on Payet pic.twitter.com/kL2OR0SlLz — Hamza (@lapulgafreak) November 21, 2021

Интересно, что нарушителя быстро обнаружили и вывели со стадиона. В Сети даже появилось видео, как один из болельщиков "Лиона" применяет физическую силу к другому, который якобы и бросил бутылку в Пайе.

Сам матч так и не был продолжен. Неизвестно, доиграют ли его команды вообще или "Лиону" присудят техническое поражение.

Добавим, что это не первый подобный инцидент с участием Пайе. В матче с "Ниццей" болельщики соперника начали забрасывать футболиста бутылками. Одна из них также попала в Пайе. После этого француз бросил бутылку на трибуны, попавшей в одного из болельщиков. Как следствие, фанаты начали выбегать на поле и устроили потасовку с футболистами "Марселя". Матч был остановлен, его так и не завершили.