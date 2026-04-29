Матч ПСЖ — "Бавария" побил рекорд результативности полуфинала Лиги чемпионов
Парижане и мюнхенцы сыграли самый результативный полуфинальный поединок в истории Лиги чемпионов.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26 между французским ПСЖ и немецкой "Баварией" переписал историю турнира.
Чрезвычайно увлекательный поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился победой хозяев поля со счетом 5:4.
Это самый результативный полуфинальный матч в истории Лиги чемпионов. Команды забили на двоих девять мячей — до сих пор рекорд составлял семь голов.
Также поединок ПСЖ — "Бавария" стал первым полуфиналом в истории Лиги чемпионов, в котором за первый тайм было забито пять голов.
Ответный матч между "Баварией" и ПСЖ состоится в среду, 6 мая, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, где сойдутся мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал".
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.