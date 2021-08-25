Матч растянулся почти на сутки: Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

Матч растянулся почти на сутки: Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

Поединок был прерван на длительное время из-за темноты.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) обыграла Фиону Ферро (№80 WTA) из Франции во втором круге турнира WTA в Чикаго.

Поединок начался 25 августа в час ночи по киевскому времени, но в первом сете при счете 4:4 был приостановлен из-за наступления темноты. Теннисистки вернулись доигрывать встречу в 20:30.

В итоге Свитолина выиграла матч в двух сетах - 6:4, 6:4. В целом игра продолжалась 1 час 38 минут чистого времени.

В 1/4 финала Свитолина сыграет с Кристиной Младенович (№57 WTA) из Франции.

Как писал ТСН Проспорт, перед стартом турнира в Чикаго Свитолина полакомилась украинским борщом.

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