Матч "Реал" – "Бавария" закончился скандалом из-за незасчитанного гола мюнхенцев: что случилось

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина и мюнхенской "Баварией" завершился громким скандалом.

Испанский клуб оформил суперкамбэк, забив на 88-й и 90+1-й минутах, благодаря чему вышел в финал турнира.

Однако развязка этого поединка могла быть совсем другой. В компенсированное ко второму тайма время, на 90+13-й минуте, немецкий клуб забил гол, который переводил игру в экстра-таймы. Однако арбитры его не засчитали, зафиксировав офсайд.

Это случилось при счете 2:1 в пользу "сливочных" (4:3 по сумме двух встреч). В момент передачи Йозуа Киммиха в штрафную "Реала" боковой арбитр поднял флажок, просигнализировав об офсайде, после чего главный рефери поляк Шимон Марчиняк дал свисток остановить игру, не дождавшись завершения эпизода.

Футболисты "Баварии" же продолжили свою атаку и отправили мяч в ворота Лунина – отличился Маттейс Де Лигт. В итоге спасательный для мюнхенцев гол не был засчитан. А пересматривать повтор эпизода на предмет определения офсайда с помощью системы VAR не стали, поскольку главный арбитр остановил игру еще до того, как мяч побывал в сетке.

The moment that could hav change everything…



VAR не может быть замечен offside call proti De Ligt after the referee had already blown his whistle pic.twitter.com/PyMp4Jg1j1 — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 8, 2024

После завершения матча главный тренер немецкого клуба Томас Тухель и игроки "Баварии" остались возмущены ошибкой судей, не давших их команде до конца провести голевую атаку.

В частности, наставник мюнхенцев отметил, что когда "Реал" забивал свой второй гол в этом матче, то судьи не стали прерывать эпизод, а уже потом пересмотрели повтор и констатировали взятие ворот.

"Катастрофа. Абсолютная катастрофа. После второго гола "Реала" они позволили игре продолжиться. Четкое правило состоит в том, что момент должен продолжаться. Первую ошибку допустил боковой судья, вторую – главный арбитр. Это было явное нарушение правил.

Мы забили один гол и это катастрофическое решение линейного судьи и арбитра. В конце концов, из-за этого решения это ощущается как предательство. Боковой судья извинился, но нам это никак не поможет", – сказал Тухель в комментарии для DAZN.

Автор незасчитанного гола Де Лигт также отметил, что боковой арбитр признался ему, что допустил ошибку.

"Я думаю, мы установили правила в футболе, и правила свидетельствуют, что если нет явного офсайда, а этого не было, то ты должен продолжать играть. Если ты так свистишь на последней минуте, я думаю, это большая ошибка. Офсайд это или нет, я не знаю, но ты можешь проверить это. Но если ты не проверяешь это, как ты можешь быть уверен?

Боковой судья сказал мне: "Прости, я допустил ошибку". Я не тот человек, который будет обвинять в проигрыше рефери, так что Мадрид заслужил победу, потому что они выиграли со счетом 2:1. Но я думаю, если это правило, то это правило. Я не хочу сказать, что "Реал" всегда имеет судей на своей стороне, но сегодня именно это имело значение", – цитирует нидерландца GiveMeSport.

Ветеран "Баварии" Томас Мюллер также высказался о резонансном эпизоде, вспомнив спорные голы экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду в матче с "Баварией" семь лет назад.

"Рефери не обратился к VAR. Он не дал себе возможности пойти посмотреть повтор. Так быстро свистнуть, в такой ситуации, это очень странно. Это часто происходит здесь, в Мадриде. Такое уже случалось со мной в 2017 году, когда Криштиану Роналду забил два гола. Но это было до VAR. Играть против "Реала" всегда очень странно", – сказал Мюллер.

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль после игры также поделился своими мыслями по поводу сложившейся ситуации.

"Шимон Марчиняк признал свою ошибку. Есть ноль целых ноль десятых аргументов, чтобы объяснить это. Логично, что это была ошибка. Он дал свисток. Это значит, что ни один видеопомощник не сможет вмешаться, поскольку он находился перед воротами. Судья сказал, что это его ошибка.

Все были за немецкий финал Лиги чемпионов. Только польский судья был против. И соответственно, я, конечно, буду держать кулаки за "Боруссию" в финале", – сказал Эберль.

В финале "Реал" сразится с дортмундской "Боруссией", которая в другом полуфинале прошла ПСЖ. Решающий матч турнира состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Для "Реала" это будет 18-й финал Лиги чемпионов в истории. Мадридцы выиграли 14 из 17 решающих матчей (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022), что является абсолютным рекордом турнира. Лишь в трех финалах "сливочные" потерпели поражение (1962, 1964, 1981).

"Боруссия" в третий раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. В 1997 году дортмундцы в финальном матче победили "Ювентус" (3:1), а в 2013-м уступили в решающем поединке за трофей "Баварии" (1:2).

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