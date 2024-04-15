Матч Серии А не доиграли из-за сердечного приступа у футболиста "Ромы": подробности жуткого инцидента

Защитник "волков" Эван Ндика лег на газон и схватился за сердце, после чего покинул поле на носилках.

Поединок 32-го тура итальянской Серии А между "Удинезе" и "Ромой" был завершен досрочно из-за проблем со здоровьем защитника гостей Эвана Ндики.

На 70-й минуте матча 24-летний ивуариец внезапно лег на газон и схватился за сердце. На поле мгновенно выбежали врачи, которые диагностировали сердечный приступ и оказали игроку экстренную медицинскую помощь.

Затем Эвана вынесли с поля на носилках. Отметим, что Ндика был в сознании и даже поднял вверх большой палец.

Главный тренер римлян Даниэле Де Росси сначала пошел в раздевалку, чтобы узнать состояние своего подопечного. После возвращения он долго совещался с игроками, представителями "Удинезе" и главным арбитром. В итоге было решено не продолжать матч.

Другие игроки игрока collapsed в играх. Это время он был Evan Ndicka от AS Roma, который поглотил его левый кости при ходьбе на поле.



Nothing to see here, please move along. pic.twitter.com/llmdTrinpm – Dr. Simon Goddek (@goddeketal) April 14, 2024

Позже пресс-служба "Ромы" опубликовала пост в соцсетях, сообщив, что состояние здоровья Ндики улучшилось.

"Команда посетила Ндику в больнице. Эван чувствует себя лучше и в хорошем настроении. Он останется под наблюдением для обследования в больнице. Вперед, Эван!", – говорится в публикации.

La squadra ha fatto посетить Ndicka in ospedale.



Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale.



Forza Evan! #ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq — AS Roma (@OfficialASRoma) 14 апреля 2024

На момент жуткого инцидента счет в поединке был 1:1. За "Удинезе" на 23-й минуте забил Роберто Перейра, а "Рома" ответила на 64-й минуте голом Ромелу Лукаку.

В настоящее время римляне с 55 очками находятся на пятом месте в Серии А и борются за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Удинезе" (28 пунктов) находится на 15-й позиции, оторвавшись от зоны вылета всего на один балл.

Отметим, что в четверг, 18 апреля, "Рома" примет "Милан" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Первая игра на "Сан-Сиро" завершилась минимальной победой римлян (1:0).

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