Матч УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" может быть сыгран в Лондоне — СМИ

Поединок седьмого тура Чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" может состояться в столице Великобритании.

Отметим, что дуэль между грандами украинского футбола должна состояться 15 октября .

О возможном проведении "Классического" в Лондоне сообщает "Трибуна".

Источник отмечает, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не против такой идеи. Игра должна стать благотворительной, все средства от продажи билетов клубы направят на гуманитарные нужды и помощь ВСУ.

Поединок между "Шахтером" и "Динамо" в Лондоне – скорее исключение, ведь все игры внутреннего первенства собираются проводить в пределах Украины.

"Горняки" начали новый сезон УПЛ безголевой ничьей с харьковским "Металлистом-1925" (0:0). Что касается "Динамо", то их матч первого тура внутреннего первенства был перенесен из-за участия киевлян в квалификации Лиги чемпионов. "Бело-синие" свой первый матч в УПЛ проведут 28 августа против "Днепра-1".

Добавим, что сезон УПЛ-2022/23 стартовал в День флага, 23 августа. Уже отыграли пять поединков, а один из них затянулся на 4,5 часа из-за воздушных тревог.