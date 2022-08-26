Матч УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" может быть сыгран в Лондоне — СМИ

Поединок седьмого тура Чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" может состояться в столице Великобритании.
Отметим, что дуэль между грандами украинского футбола должна состояться 15 октября.
О возможном проведении "Классического" в Лондоне сообщает "Трибуна".
Источник отмечает, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не против такой идеи. Игра должна стать благотворительной, все средства от продажи билетов клубы направят на гуманитарные нужды и помощь ВСУ.
Поединок между "Шахтером" и "Динамо" в Лондоне – скорее исключение, ведь все игры внутреннего первенства собираются проводить в пределах Украины.
"Горняки" начали новый сезон УПЛ безголевой ничьей с харьковским "Металлистом-1925" (0:0). Что касается "Динамо", то их матч первого тура внутреннего первенства был перенесен из-за участия киевлян в квалификации Лиги чемпионов. "Бело-синие" свой первый матч в УПЛ проведут 28 августа против "Днепра-1".
Добавим, что сезон УПЛ-2022/23 стартовал в День флага, 23 августа. Уже отыграли пять поединков, а один из них затянулся на 4,5 часа из-за воздушных тревог.
- Сезон УПЛ-2021/22 был прерван по итогам 18 туров, ведь произошло полномасштабное вторжение со стороны РФ. Лидером турнирной таблицы стал "Шахтер", а "Динамо" стало вторым;
- Недавно "горняки" узнали имена соперников в группе Лиги чемпионов;
- "Динамо", в свою очередь, после вылета от португальской "Бенфики" в плей-офф ЛЧ сыграет в группе Лиги Европы, где будет сеян из первой корзины. Жеребьевка второго по престижности клубного турнира Европы начнется в пятницу, в 14:00 по киевскому времени.