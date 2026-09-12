Матч УПЛ перенесли на неопределенную дату из-за длительной воздушной тревоги

"Кривбасс" / © ФК Кривбасс

Реклама

Матч шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Кривбассом" и "Харьковом" был перенесен на неопределенную дату из-за длительной воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба.

Реклама

Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге был запланирован на субботу, 12 сентября, начало — в 13:00. Однако из-за воздушной тревоги начало встречи дважды откладывалось.

Реклама

В конце концов, УПЛ приняла решение перенести матч на неопределенную дату из-за длительных воздушных тревог в Кривом Роге.

После пяти туров "Кривбасс" имеет в своем активе 5 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. "Харьков" с 9 баллами находится на четвертой позиции.

Отметим, что УПЛ уже не впервые в этом сезоне вынуждена перенести матч из-за длительной воздушной тревоги. Ранее на следующий день перенесли поединок 4-го тура между "Зарей" и "Харьковом".

Кроме того, УПЛ перенесла матч 2-го тура "Черноморец" — "Колос" на неопределенную дату из-за удара российских оккупантов по стадиону "Черноморец" в Одессе.

Реклама

Ранее сообщалось, что в "Динамо" рассказали, в каком состоянии стадион имени Лобановского после атаки россиян на Киев.

Новости партнеров

Новости партнеров