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Матч УПЛ в Киеве не доиграли из-за затяжной воздушной тревоги
"Заря" и "Харьков" не смогли завершить поединок 4-го тура УПЛ.
Матч четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27 между луганской "Зарей" и "Харьковом" не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги.
Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве начался в воскресенье, 30 августа, в 18:00, но был прерван на 51-й минуте при счете 1:0 в пользу "Харькова".
Тревога оказалась очень затяжной, поэтому было принято решение доиграть матч на следующий день — в понедельник, 31 августа. Старт доигровки — в 13:00.
Отметим, что "Харьков" открыл счет на 14-й минуте встречи — гол забил нигерийский форвард Питер Итодо.
Это первый матч сезона УПЛ, который не был доигран из-за воздушной тревоги.
Добавим, что поединок между "Зарей" и "Харьковом" проходил без зрителей на трибунах. Соответствующее решение было принято с учетом ситуации в Киеве и постоянных воздушных тревог.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ проиграл "Вересу" в матче УПЛ, который из-за многочисленных воздушных тревог длился почти семь часов.