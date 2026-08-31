Матч УПЛ в Киеве не доиграли из-за затяжной воздушной тревоги

"Заря" — "Харьков" / facebook.com/kharkiv.fc

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Матч четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27 между луганской "Зарей" и "Харьковом" не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги.

Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве начался в воскресенье, 30 августа, в 18:00, но был прерван на 51-й минуте при счете 1:0 в пользу "Харькова".

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Тревога оказалась очень затяжной, поэтому было принято решение доиграть матч на следующий день — в понедельник, 31 августа. Старт доигровки — в 13:00.

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Отметим, что "Харьков" открыл счет на 14-й минуте встречи — гол забил нигерийский форвард Питер Итодо.

Это первый матч сезона УПЛ, который не был доигран из-за воздушной тревоги.

Добавим, что поединок между "Зарей" и "Харьковом" проходил без зрителей на трибунах. Соответствующее решение было принято с учетом ситуации в Киеве и постоянных воздушных тревог.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ проиграл "Вересу" в матче УПЛ, который из-за многочисленных воздушных тревог длился почти семь часов.

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