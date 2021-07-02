Матч в Донецке и отдых в Крыму: посольство Великобритании поддержало Украину перед игрой с Англией

Матч в Донецке и отдых в Крыму: посольство Великобритании поддержало Украину перед игрой с Англией

Последний раз сборные сошлись в поединке на Евро-2012 в оккупированном сейчас Донецке.

Посольство Великобритании накануне четверть финала Евро-2020 поддержало украинскую сборную по футболу: в субботу, 3 июля, подопечные Андрея Шевченко сыграют с англичанами.

Посольство в своем Twitter вспомнило, что сборные Украины и Англии сошлись в поединке на Евро-2012.

Тогда две команды сыграли усвий поединок в оккупированном сейчас Донецке. К слову, тогда англичане одержали победу благодаря голу Уэйна Руни. Матч закончился со счетом 1:0.

Посольство также выразил надежду, что сборная Украины вскоре сможет вновь сыграть в Донецке. "Мы надеемся, что в ближайшее время сборная Украины снова сможет провести домашнюю игру в подконтрольном Украине Донецке, а затем отправляйтесь на послесезонный праздник в Крым", — говорится в заметке дипломатического учреждения.

Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020.

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Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке.

В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.

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Напомним, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1:1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.

Сборная уже в эту субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.

Евро-2020: украинская сборная прилетела в Рим

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