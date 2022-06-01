"Матч в Шотландии - это надежда Украины": Шевченко - о предстоящей битве за выход на ЧМ-2022

"Матч в Шотландии - это надежда Украины": Шевченко - о предстоящей битве за выход на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния "сине-желтых" с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Легендарный футболист отметил важность поединка на "Хэмпден Парк" в Глазго для всей Украины. К слову, можно приобрести виртуальный билет на матч Шотландия - Украина, собранные средства пойдут на восстановление критической инфраструктуры Украины.

Шевченко заявил, что верит в своих бывших подопечных. Он убежден, что футболисты национальной команды не нуждаются в дополнительной мотивации на игру, ведь будут сражаться на поле за весь украинский народ.

"Матч в Шотландии - это надежда страны. Поездка на чемпионат мира сейчас очень важна для Украины. Мотивация невероятная. Нужно отложить результат и сосредоточиться на игре. Нам нужно играть для болельщиков, для всей Украины, для тех, кто дома, для тех, кто защищает страну для тех, кто был вынужден ее покинуть.

Я знаю, что стадион будет переполнен, а шотландские болельщики, а также те, кто будет смотреть игру по всему миру - украинцы или нет - будут болеть. Я верю, что мы можем победить, а затем выиграть и у Уэльса, чтобы выйти на чемпионат мира.

Игроки знают, что им нужно делать. Нет необходимости влиять на футболистов или что-то говорить им. Они опытные игроки и прекрасно все понимают", - приводит слова Шевченко BBC.

Ранее сообщалось, что перед игрой с Шотландией полузащитник сборной Украины Александр Зинченко расплакался на пресс-конференции, а наставник "сине-желтых" Александр Петраков заявил, что это " самый важный матч на этом этапе его жизни".

Матч Шотландия - Украина состоится в среду, 1 июня. Начало - в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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