Матчи чемпионата Италии по футболу перенесены из-за смерти Папы Римского

Руслан Малиновский / © facebook.com/genoaCFCofficial

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Все матчи 33-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25, которые должны были состояться в понедельник, 21 апреля, перенесены из-за смерти Папы Римского.

Такое решение приняла Итальянская футбольная федерация совместно с руководством Серии А в знак уважения и скорби о духовном лидере католической церкви.

Всего на неопределенный срок отложили четыре поединка, в том числе матч "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского против "Лацио".

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Матчи 33-го тура Серии А, которые перенесли

"Торино" – "Удинезе"

"Кальяри" – "Фиорентина"

"Дженоа" – "Лацио"

"Парма" – "Ювентус"

Новые даты проведения перенесенных матчей будут определены позже.

Напомним, Папа Римский Франциск умер в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля. Ему было 88 лет.