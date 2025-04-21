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Матчи чемпионата Италии по футболу перенесены из-за смерти Папы Римского
Запланированные на 21 апреля поединки Серии А отложили на неопределенный срок.
Все матчи 33-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25, которые должны были состояться в понедельник, 21 апреля, перенесены из-за смерти Папы Римского.
Такое решение приняла Итальянская футбольная федерация совместно с руководством Серии А в знак уважения и скорби о духовном лидере католической церкви.
Всего на неопределенный срок отложили четыре поединка, в том числе матч "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского против "Лацио".
Матчи 33-го тура Серии А, которые перенесли
"Торино" – "Удинезе"
"Кальяри" – "Фиорентина"
"Дженоа" – "Лацио"
"Парма" – "Ювентус"
Новые даты проведения перенесенных матчей будут определены позже.
Напомним, Папа Римский Франциск умер в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля. Ему было 88 лет.