Матчи футбольного клуба "Рух" в рамках УПЛ будут транслировать ресурсы группы 1+1 media

С целью поддержки болельщиков и предоставления как можно более широкого бесплатного доступа к поединкам ФК "Рух" менеджмент клуба обратился в 1+1 media и передал медиагруппе права на съемку и трансляцию матчей в рамках Чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги 15-го сезона 2022 /2023.

"Наша миссия как футбольного клуба — объединять болельщиков и предоставлять как можно более широкий доступ к матчам в рамках УПЛ. Это важное футбольное событие, которое всегда привлекает большое внимание. Поэтому в такое сверхсложное время, когда идет война с РФ, важно обеспечивать зрителей бесплатным доступом к просмотру мероприятия. Акцентируем, что никакие права, о которых говорит УПЛ, не были переданы УПЛ, соответственно, ни одного так называемого единого телепула не существует, поэтому просим прекратить спекуляции на эту тему и освободить команды и, собственно, зрителей, от непонятных выяснений отношений, которые приводят к сбоям в трансляции матчей", – комментируют в ФК "Рух".

Со своей стороны, 1+1 media будет транслировать матчи на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН — какой именно канал будет транслировать конкретный матч, будет анонсироваться накануне. Также показ матчей будет проходить на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media — FootballHub и "Профутбол Digital".

Пользователи платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, совместного проекта Киевстар и 1+1 media, смогут бесплатно смотреть трансляцию матчей на телеканалах 2+2, УНИАН, а также на телеканале ФК RUH TV.

""1+1 media является телевизионным партнером ФК "Рух" уже очень долгое время и будет обеспечивать телевизионную трансляцию матчей по запросу клуба. Мы всегда за конструктивный диалог и объединение усилий, касающихся интересов зрителей и болельщиков. Обидно, что такая позиция не идет от УПЛ, которая, не имея согласия от футбольных клубов, преждевременно заявила о создании так называемого единого телепула трансляторов. В этом случае мы поддерживаем клубы, которые обладают правами на трансляцию и изъявили желание объединить вокруг матчей максимальное количество людей", – прокомментировали в 1+1 media.

Следующий домашний матч ФК "Рух" в рамках УПЛ состоится в пятницу, 2 сентября, с командой ФК "Шахтер". О площадках, транслирующих игру, будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее 1+1 media приняла предложения ФК "Динамо" Киев, "Днепр-1", "Заря", "Металлист" относительно бесплатной трансляции их матчей на своих ресурсах. Таким образом, 5 из 16 украинских футбольных клубов Чемпионата будут транслироваться на площадках медиагруппы.