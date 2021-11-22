Матчи "Металлиста" посетили полмиллиона болельщиков, среди них - семья президента футбольного клуба (фото, видео)

Команда победила "Олимпик".

Во время победного матча "Металлиста" против "Олимпика" (3:0) харьковскую команду поддерживала семья президента ФК Александра Ярославского.

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Металлист".

Отмечается, что семья Ярославских стала неотъемлемой частью многочисленной армии харьковских фанатов и вместе со всеми поддерживала "Металлист".

Подчеркивается, что в 2021 году домашние матчи харьковского "Металлиста" посетили почти полмиллиона болельщиков - 461 тыс. 671 зритель.

Клубная пресс-служба зафиксировала эти яркие эмоции на видео во время последнего домашнего матча в 2021 году: