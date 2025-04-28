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Матчи турнира в Мадриде приостановили из-за массового блэкаута – Костюк иронически отреагировала
Марта Костюк в шутку обратилась в ДТЭК из-за отключения электроэнергии в Испании.
Матчи турниров ATP и WTA 1000 в Мадриде пришлось приостановить из-за масштабного блэкаута в Европе, в том числе Испании.
28 апреля поединки 1/8 финала соревнований в Мадриде должны были провести три украинские теннисистки – Юлия Стародубцева, Марта Костюк и Элина Свитолина.
Стародубцева не сумела пробиться в четвертьфинал, проиграв "нейтральной" россиянке Мирре Андреевой (1:6, 4:6). А вот матчи с участием Костюк и Свитолиной пришлось отложить из-за массового отключения электроэнергии.
Костюк уже в шутку отреагировала на ситуацию, обратившись в ДТЭК.
"WTA 1000 – и 1000 свечей. ДТЭК, есть какие-то обновления по графику?" – написала украинка.
Интересно, что в ДТЭК уже иронически ответили, что не будут вводить графики отключений в Испании, Португалии и Франции.
Отметим, что за путевку в четвертьфинал Костюк сразится с "нейтральной" россиянкой Анастасией Потаповой, а Свитолина встретится с представительницей Греции Марией Саккари.
Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки напрямую попали в основную сетку Roland Garros-2025.