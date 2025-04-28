Матчи турнира в Мадриде приостановили из-за массового блэкаута – Костюк иронически отреагировала

Марта Костюк / © Associated Press

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Матчи турниров ATP и WTA 1000 в Мадриде пришлось приостановить из-за масштабного блэкаута в Европе, в том числе Испании.

28 апреля поединки 1/8 финала соревнований в Мадриде должны были провести три украинские теннисистки – Юлия Стародубцева, Марта Костюк и Элина Свитолина.

Стародубцева не сумела пробиться в четвертьфинал, проиграв "нейтральной" россиянке Мирре Андреевой (1:6, 4:6). А вот матчи с участием Костюк и Свитолиной пришлось отложить из-за массового отключения электроэнергии.

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Костюк уже в шутку отреагировала на ситуацию, обратившись в ДТЭК.

"WTA 1000 – и 1000 свечей. ДТЭК, есть какие-то обновления по графику?" – написала украинка.

Интересно, что в ДТЭК уже иронически ответили, что не будут вводить графики отключений в Испании, Португалии и Франции.

Отметим, что за путевку в четвертьфинал Костюк сразится с "нейтральной" россиянкой Анастасией Потаповой, а Свитолина встретится с представительницей Греции Марией Саккари.

Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки напрямую попали в основную сетку Roland Garros-2025.