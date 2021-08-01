Матерился и отказался покинуть ринг: боксер с российскими корнями устроил дебош на Олимпиаде-2020

Матерился и отказался покинуть ринг: боксер с российскими корнями устроил дебош на Олимпиаде-2020

Француз Мурад Алиев выразил протест в знак недовольства своей дисквалификацией.

Французский боксер Мурад Алиев попал в скандал в 1/4 финала Олимпийских игр-2020 в весовой категории свыше 91 кг.

Во втором раунде он нанес рассечение своему сопернику Фрейзеру Кларку. Рефери решил, что француз сделал это нарочно, и остановил поединок. Алиев был дисквалифицирован, а британцу отдали путевку в полуфинал.

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Однако 26-летний Мурад так легко не смирился с решением судей. Он долго отказывался покидать ринг, ругался и демонстрировал неприличные жесты. Затем Алиев сходил в туалет, после чего вернулся и продолжил протест.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Теперь боксеру-бунтовщику грозит серьезное наказание - он может быть отстранен от поединков.

"Мурад Алиев может быть строго наказан, дисквалифицирован. Это определится позже", - приводит ТАСС слова организаторов Олимпиады.

Заметим, что Алиев имеет российские корни. Он родился в Москве, а в возрасте 6 лет переехал во Францию. Боксер стал чемпионом страны и серебряным призером Европейских игр в Минске.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский боксер гарантировал себе медаль Олимпиады-2020.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа в нашей онлайн-трансляции.

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