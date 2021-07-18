Матерный пост Месси в Instagram побил рекорд Роналду: что написал аргентинский гений футбола

Матерный пост Месси в Instagram побил рекорд Роналду: что написал аргентинский гений футбола

Публикация Лео собрала самое большое количество лайков под одним фото среди спортсменов.

Аргентинский форвард Лионель Месси, который на шокирующих условиях договорился о новом контракте с "Барселоной", побил рекорд по количеству лайков под одной фотографией в Instagram среди спортсменов.

Эмоциональный пост шестикратного обладателя "Золотого мяча" после победы над Бразилией в финале Кубка Америки уже оценили почти 20 миллионов 125 тысяч пользователей. Это абсолютный рекорд соцсети в категории "спорт".

Что написал Месси в Instagram

Выиграв первый трофей со сборной Аргентины, Лионель не скрывал бурных эмоций. Просто на поле Месси позвонил жене: видео эмоционального разговора стало вирусным в Сети.

А в Instagram 34-летний бомбардир запостил фото из раздевалки, на котором обнимает завоеванный трофей и широко улыбается.

"Какое же прекрасное безумие! Это удивительно, слава Богу! Мы чемпионы, й** твою мать! Вперед, б****!" - подписал снимок Месси.

Какой пост был рекодним до этого

Матерной публикацией Месси превзошел по количеству лайков своего извечного конкурента на футбольной арене - форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Пост португальца, посвященный памяти легенды футбола Диего Марадоны, на данный момент понравился 19 миллионам 842 тысячам пользователей Instagram.

Для Месси завоеванный трофей стал 36-м в карьере. Предыдущие 35 он выигрывал на клубном уровне с "Барселоной".

Больше трофеев, чем Лионель, завоевал только его бывший одноклубник бразилец Дани Алвес (43 трофеи).

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, после победы на Кубке Америки Месси записал видео 100-летнему фанату, который фиксирует все его голы в тетради.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку