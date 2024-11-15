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Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время финальной битвы взглядов (видео)

Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время финальной битвы взглядов (видео)

Майк Тайсон – Джейк Пол / Фото: Associated Press

"Железный Майк" оказался немного тяжелее своего соперника.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон и популярный блогер Джейк Пол провели официальную церемонию взвешивания накануне очного поединка.

Бойцы показали почти одинаковый вес, "Железный Майк" оказался немного тяжелее своего соперника – 103,6 килограмма (228,4 фунта) против 103,1 кг (227,2 фунта).

После взвешивания Майк и Джейк устроили финальную дуэль взглядов, во время которой Тайсон дал пощечину Полу. Причиной могло стать то, что звезда YouTube наступил легенде бокса на ногу.

Майк Тайсон – Джейк Пол: видео финальной битвы взглядов

Бой между 58-летним Тайсоном и 27-летним Полом состоится в ночь на субботу, 16 ноября, на арене AT&T Stadium в городе Арлингтон, штат Техас (США). Начало – ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

Поединок будет иметь официальный статус – результат будет внесен в статистику обоих бойцов. Его продолжительность составит 8 раундов по две минуты. У боксеров будут стандартные перчатки и не будет защиты для головы, нокаут разрешен.

Майк Тайсон – Джейк Пол / © Associated Press
Майк Тайсон – Джейк Пол / Фото: Associated Press

Отметим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

Майк Тайсон – Джейк Пол: послужной список

Последний официальный поединок "Железный Майк" провел в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. В послужном списке Тайсона 58 боев: 50 побед (44 – нокаутом), 6 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Поединок завершился вничью, хотя по статистике преимущество было на стороне "Железного Майка".

Джейк Пол дебютировал в боксе в январе 2020 года, когда победил другого блогера Али Эсона Гиба. Затем его жертвами стали бывший игрок НБА Нейт Робинсон, экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, а также экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

В октябре 2022 года Джейк одержал победу над бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой, а в феврале 2023 года потерпел единственное поражение в своей боксерской карьере от Томми Фьюри, младшего сводного брата экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

На счету блогера 10 побед (7 – нокаутом) и одно поражение. В предыдущих боях Пол в марте 2024 года в первом раунде нокаутировал профессионального американского боксера Райана Бурленда, а в июле в шестом раунде досрочно победил экс-бойца UFC Майка Перри, который на коротком сообщении вышел на поединок вместо Тайсона.

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