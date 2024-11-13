Майк Тайсон – Джейк Пол: где смотреть и ставки букмекеров на бой легенды бокса против звезды YouTube

В ночь на 16 ноября бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вернется на ринг и проведет поединок с популярным блоггером Джейком Полом.

Поединок между легендой мирового бокса и звездой YouTube состоится на арене AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас (США).

Сначала бой был запланирован на 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья 58-летнего "Железного Майка" его поединок с 27-летним соперником перенесли.

Отметим, что поединок будет иметь официальный статус – результат будет внесен в статистику обоих бойцов. Его продолжительность составит 8 раундов по две минуты. У боксеров будут стандартные перчатки и не будет защиты для головы, нокаут разрешен.

Где смотреть бой Майк Тайсон – Джейк Пол

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом в прямом эфире будет транслироваться на стриминговой платформе Netflix.

Начало боксерского шоу запланировано на 3:00 субботы, 16 ноября, по киевскому времени. Главный поединок между Тайсоном и Полом начнется ориентировочно в 06:00.

Прогнозы букмекеров на бой Майк Тайсон – Джейк Пол

Фаворитом грядущего поединка букмекеры называют Пола. На его победу принимаются ставки с коэффициентом 1,45. Выигрыш Тайсона – 2,80. Ничья оценивается котировкой 10,00.

Майк Тайсон – Джейк Пол: послужной список

Последний официальный поединок "Железный Майк" провел в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. В послужном списке Тайсона 58 боев: 50 побед (44 – нокаутом), 6 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Поединок завершился вничью, хотя по статистике преимущество было на стороне "Железного Майка".

Джейк Пол дебютировал в боксе в январе 2020 года, когда победил другого блоггера Али Эсона Гиба. Затем его жертвами стали бывший игрок НБА Нейт Робинсон, экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, а также экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

В октябре 2022 года Джейк одержал победу над бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой, а в феврале 2023 года потерпел единственное поражение в своей боксерской карьере от Томми Фьюри, младшего сводного брата экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

На счету блоггера 10 побед (7 – нокаутом) и одно поражение. В предыдущих боях Пол в марте 2024 года в первом раунде нокаутировал профессионального американского боксера Райана Бурленда, а в июле в шестом раунде досрочно победил экс-бойца UFC Майка Перри, который на коротком сообщении вышел на поединок вместо Тайсона.

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