Майк Тайсон – Джейк Пол: как завершился бой легенды бокса против звезды YouTube

В ночь на 16 ноября на арене AT&T Stadium в городе Арлингтон, штат Техас (США) состоялся поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

Бой длился 8 раундов по две минуты. В итоге 27-летний Пол победил 58-летнего "Железного Майка" единогласным решением судей – 80:72, 79:73, 79:73.

Первые два раунда были за легендой бокса, но уже в третьем звезда YouTube повысил темп и нанес Тайсону несколько мощных ударов. Майк пошатнулся, но смог устоять на ногах.

В четвертом раунде Джейк попал в печень Тайсона. Другу половину поединка активнее провел именно Пол, тогда как Майк выглядел уставшим и не особо двигался в ринге. Как итог, судьи зафиксировали победу шоумена единогласным решением.

Отметим, что этот поединок имел официальный статус – результат внесен в статистику обоих бойцов.

Добавим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

Для Тайсона это был первый официальный поединок с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. Теперь в послужном списке "Железного Майка" 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

На счету Пола 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

Напомним, Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время финальной битвы взглядов.

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