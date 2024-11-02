Майк Тайсон признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам легенды бокса, украинец удивил его в первом поединке, но он надеется, что ко второму бою "Цыганский король" отнесется серьезнее и сможет победить.

"Усик всех удивил. Фьюри слишком заигрывался в ринге. Ему нужно серьезно относиться к таким поединкам и, надеюсь, он получит другой результат в реванше", – сказал Тайсон в эфире YouTube-канала talkSPORT Boxing.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

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Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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