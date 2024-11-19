Майк Тайсон установил уникальный боксерский рекорд в проигранном бою с Джейком Полом

"Железный Майк" стал обладателем самой длинной карьеры среди всех чемпионов в боксе.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон установил исторический рекорд в бою с популярным блогером Джейком Полом, в котором потерпел поражение единогласным решением судей.

Легендарный американец вернулся на ринг в 58-летнем возрасте. Это произошло спустя почти 40 лет после его дебюта в профессиональном боксе, который состоялся 6 марта 1985 года.

Таким образом, "Железный Майк" стал обладателем самой длинной карьеры среди всех чемпионов в боксе. С момента его первого поединка до последнего прошло 14 499 дней.

Это абсолютный рекорд. Тайсон обошел экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего, чья карьера длилась 12 231 день.

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Бой между 58-летним Тайсоном и 27-летним Полом длился 8 раундов по две минуты. Поскольку этот поединок имел официальный статус, то результат внесен в статистику обоих боксеров.

Майк после боя с Полом вошел в обновленный рейтинг портала BoxRec. Он занимает 309-е место в списке лучших супертяжеловесов мира и 78-е среди боксеров из США, имея одну звезду.

Джейк после победы над Тайсоном располагается на 106-й позиции в мировом рейтинге BoxRec и является 22-м среди хевивейтеров США. У одиозного блогера – две звезды.

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Отметим, что для Тайсона это был первый официальный поединок с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. Теперь в послужном списке "Железного Майка" 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися. На счету Пола 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

Добавим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

Ранее сообщалось, что легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Джейка Пола. Сам блогер также прокомментировал свою победу над иконой мирового бокса.

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