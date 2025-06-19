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Мбаппе госпитализировали во время Клубного чемпионата мира-2025
Француз пропустил первый поединок "сливочных" на турнире.
Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе попал в больницу во время Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.
26-летнего француза госпитализировали из-за острого гастроэнтерита, сообщает официальный сайт "сливочных".
В ближайшее время Мбаппе пройдет полное медицинское обследование, после чего ему назначат соответствующий курс лечения.
Пока неизвестно, когда Килиан сможет вернуться к тренировкам. Он уже пропустил первый матч "Реала" на Клубном чемпионате мира-2025 против саудовского "Аль-Хиляля", который завершился вничью 1:1.
В другом матче стартового тура группы H австрийский "Зальцбург" обыграл мексиканскую "Пачуку" со счетом 2:1.
Во втором туре этого квартета "Реал" 22 июня сыграет с "Пачукой", а "Аль-Хиляль" 23 июня померяется силами с "Зальцбургом".
На нашем сайте доступно полное расписание и результаты всех матчей Клубного чемпионата мира-2025.
Также вы можете просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые будут обновляться после сыгранных поединков.