Мбаппе госпитализировали во время Клубного чемпионата мира-2025

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе попал в больницу во время Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

26-летнего француза госпитализировали из-за острого гастроэнтерита, сообщает официальный сайт "сливочных".

В ближайшее время Мбаппе пройдет полное медицинское обследование, после чего ему назначат соответствующий курс лечения.

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Пока неизвестно, когда Килиан сможет вернуться к тренировкам. Он уже пропустил первый матч "Реала" на Клубном чемпионате мира-2025 против саудовского "Аль-Хиляля", который завершился вничью 1:1.

В другом матче стартового тура группы H австрийский "Зальцбург" обыграл мексиканскую "Пачуку" со счетом 2:1.

Во втором туре этого квартета "Реал" 22 июня сыграет с "Пачукой", а "Аль-Хиляль" 23 июня померяется силами с "Зальцбургом".

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