Мбаппе и Бензема феерически поиздевались над Казахстаном и досрочно вывели Францию на ЧМ-2022

Мбаппе и Бензема феерически поиздевались над Казахстаном и досрочно вывели Францию на ЧМ-2022

В последнем туре Украина и Финляндия заочно определят, кто займет второе место в группе D и сыграет в стыковых матчах.

Сборная Франции разгромила национальную команду Казахстана в матче 9-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 и обеспечила первое место в группе и прямую путевку на мундиаль в Катаре.

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Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился победой команды Дидье Дешама со счетом 8:0 .

Главными героями встречи стали нападающие "трехцветных" Килиан Мбаппе и Карим Бензема. Форвард ПСЖ отгрузил казахам сразу четыре мяча, а лидер мадридского "Реала" оформил дубль.

Еще по разу ворота гостей поразили Адриан Рабьо и Антуан Гризманн с пенальти. Могли французы довести счет своих голов и до 9, но мяч Мусса Диаби арбитр отменил из-за офсайда после просмотра видеоповтора (VAR).

Франция (15 очков) гарантировала себе первую позицию в группе D и участие в финальном турнире ЧМ-2022. Казахстан (3 балла) еще раньше потерял все шансы выйти на мундиаль.

На второе место в этом квинтете после победы над боснийцами вышла сборная Финляндии (11 пунктов), которая теперь опережает Украину на 2 балла.

вышла сборная Финляндии (11 пунктов), которая теперь опережает Украину на 2 балла. В поединках заключительного тура группового этапа, 16 ноября, Финляндия будет на своем поле противостоять Франции, а Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Команду Александра Петракова устроит только победа над боснийцами, а также нужно, чтобы в параллельном матче Финляндия проиграла дома Франции. Нашу сборную может устроить и ничья "суоми" с французами, но только если "сине-желтые" будут иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

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Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

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