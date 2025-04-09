Мбаппе и другие звезды "Реала" верят в камбэк после сокрушительного поражения от "Арсенала" в Лиге чемпионов

Киллиан Мбаппе, "Арсенал" – "Реал Мадрид" / © Associated Press

Реклама

Футболисты мадридского "Реала" дали комментарии после разгромного поражения от "Арсенала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

На домашнем стадионе "Эмирейтс" в Лондоне английский клуб уничтожил "сливочных" со счетом 3:0.

После окончания игры журналисты спросили звезд "сливочных" о возможном камбэке в ответном поединке. Киллиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго и Федерико Вальверде лаконично ответили, что верят в итоговый успех своей команды.

Реклама

"Можем ли мы отыграться? Да, конечно", – сказал Мбаппе возле клубного автобуса.

Ответный матч между "Реалом" и "Арсеналом" состоится в среду, 16 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Победитель пары "Арсенал" – "Реал" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия).

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые победят в четвертьфиналах "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) и "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Напомним, "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.