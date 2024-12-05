Мбаппе не забил пенальти: "Реал" неожиданно проиграл "Атлетику" в Ла Лиге (видео)

"Сливочные" не сумели приблизиться к "Барселоне".

Мадридский "Реал" уступил "Атлетику" в выездном матче 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао завершился со счетом 2:1 .

На 14-й минуте "Королевский клуб" мог открывать счет во встрече, но гол Килиана Мбаппе был отменен из-за офсайда.

На старте второго тайма баски вышли вперед – на 53-й минуте отличился Алекс Беренгер.

На 68-й минуте "сливочные" имели отличный шанс сравнять счет, но Мбаппе не реализовал пенальти.

Через десять минут подопечные Карло Анчелотти таки отыгрались усилиями Джуда Беллингема.

Однако "Атлетику" удалось вырвать победу – решающий мяч на 80-й минуте забил Горка Гурусета.

Украинский голкипер "Бланкос" Андрей Лунин провел этот поединок на скамейке для запасных. Ворота "Реала" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Атлетик" Бильбао – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

"Реал" (33 очка) остался на втором месте в Примере, не сумев приблизиться к лидеру "Барселоне" (37 баллов). Правда, "сливочные" имеют матч в запасе. "Атлетик" с 29 пунктами идет на четвертой позиции.

В следующем туре Ла Лиги мадридцы 7 декабря на выезде сыграют против "Жироны", а баски днем позже примут "Вильярреал".

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