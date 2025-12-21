Мбаппе повторил исторический бомбардирский рекорд Роналду в "Реале"

Килиан Мбаппе / © Associated Press

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе повторил рекорд бывшего нападающего "сливочных" Криштиану Роналду по количеству голов за календарный год в футболке мадридского клуба.

В матче 17-го тура Ли Лиги против "Севильи" 27-летний француз на 86-й минуте реализовал пенальти, установив окончательный счет поединка – 2:0.

Этот гол стал для Мбаппе 59-м за "Реал" в 2025 году – тем самым он повторил рекорд Роналду, который в 2013-м также забил 59 мячей за "Королевский клуб".

Впрочем, превзойти Криштиану по этому показателю и стать абсолютным рекордсменом Килиан в 2025 году уже не сможет, ведь матч с "Севильей" стал последним для "Реала" в этом календарном году.

После победы над "Севильей" подопечные Хаби Алонсо (42 очка) продолжают занимать второе место в таблице Ла Лиги, сократив отставание от лидера "Барселоны", которая имеет матч в запасе, до одного очка.

В следующем туре Ла Лиги "сливочные" 4 января 2026 года примут "Бетис".