Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе приблизился к абсолютному рекорду по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.

27-летний форвард мадридского "Реала" отличился дублем в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Сенегала и помог "Ле Блэ" одержать победу со счетом 3:1.

Это 13-й и 14-й голы Мбаппе на чемпионатах мира. Сейчас звание лучшего бомбардира в истории Мундиалей принадлежит экс-форварду сборной Германии Мирославу Клозе — 16 мячей. Однако у Килиана есть все шансы повторить или даже побить рекорд Клозе уже на текущем мировом первенстве.

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Пока что Мбаппе делит третье место по голам в истории ЧМ с немцем Гердом Мюллером — у обоих по 14 точных ударов. На второй позиции располагается бразилец Роналдо, в активе которого 15 мячей.

Помимо Мбаппе среди действующих футболистов ближе всего к рекорду Клозе находится аргентинец Лионель Месси — 13 голов. Португалец Криштиану Роналду и англичанин Гарри Кейн имеют по 8 мячей на Мундиалях.

Добавим, что после дубля в матче против сенегальцев Мбаппе с 58 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, обойдя на один мяч Оливье Жиру.

Также Килиан стал рекордсменом сборной Франции по количеству голов на чемпионатах мира — 14, превзойдя на один мяч Жюста Фонтена.

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В другом матче стартового тура группы I встретятся сборные Ирака и Норвегии. Этот поединок состоится 17 июня, в 01:00 по киевскому времени.

Во втором туре Франция 22 июня сыграет с Ираком, а Сенегал 23 июня сразится с Норвегией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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