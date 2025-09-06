Мбаппе прокомментировал победу над сборной Украины на старте отбора ЧМ-2026

Килиан Мбаппе, Украина – Франция / © Associated Press

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Украиной (2:0) в стартовом матче квалификации к чемпионату мира-2026.

"Тренер хотел, чтобы мы хорошо начали этот этап квалификации. Мы играли против непростой команды, которая выкладывалась по полной. Во втором тайме у нас был момент нестабильности, но в целом мы контролировали игру.

Мы легко создавали моменты и угрозу, хорошо двигались. Могли увеличить счет в матче, могли еще забить – нам есть над чем работать, но это уже хорошее начало.

Попытка перебросить вратаря в конце игры? Это была глупость. Такие жесты хороши только тогда, когда они удаются. Если они не выходят – это просто глупость. В следующий раз нужно либо забить, либо не делать такого вообще", – приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В другом матче стартового тура группы D сборная Исландии дома разгромила команду Азербайджана со счетом 5:0.

Во втором туре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины на выезде сыграет с Азербайджаном, а Франция примет Исландию. Оба матча состоятся во вторник, 9 сентября.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.