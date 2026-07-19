Мбаппе прокомментировал побитие рекорда Месси по голам в истории чемпионатов мира

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал тот факт, что он побил рекорд аргентинца Лионеля Месси по голам в истории чемпионатов мира.

В матче за "бронзу" ЧМ-2026 против Англии 27-летний нападающий мадридского "Реала" оформил дубль и благодаря этому стал лучшим бомбардиром в истории Мундиалей.

Теперь у Мбаппе 22 гола на чемпионатах мира, а у Месси — 21. В то же время у Лео еще есть шанс вернуть себе звание рекордсмена, ведь впереди у него финальный матч турнира против Испании.

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Кроме того, Мбаппе обошел Месси в борьбе за Золотую бутсу ЧМ-2026. У Килиана 10 голов на текущем Мундиале, у Лионеля — 8.

Также Мбаппе выразил уверенность в том, что Месси забьет Испании в финале ЧМ-2026.

"Месси забьет, это точно. Я просто пытаюсь помочь своей команде победить. Когда ты забиваешь много голов на чемпионате мира, это выводит тебя на новый уровень в определенных областях.

Честно говоря, я бы выбрал не быть лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, но сыграть в финале. Это хорошо для наследия, но сегодня это не первое, о чем я думаю", — цитирует Мбаппе издание RMC Sport.

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Отметим, что Англия в сверхголовном матче одолела Францию со счетом 6:4 и завоевала "бронзу" ЧМ-2026.

Для "Трех львов" это вторые в истории медали на ЧМ и первые с 1966 года, когда английская команда стала победителем Мундиаля.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2026 французы проиграли Испании (0:2), в то время как англичане проиграли Аргентине (1:2).

Отметим, что финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Франции побил рекорд Пеле по количеству ассистов на одном чемпионате мира.

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