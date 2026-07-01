Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал рекордсменом по количеству голов в плей-офф чемпионатов мира.

В ночь на 1 июля Мбаппе оформил дубль в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Швеции, чем помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 3:0.

Теперь в активе Мбаппе 10 голов в плей-офф чемпионатов мира — это абсолютный рекорд. 27-летний француз превзошел достижения Роналдо и Леонидаса — оба бразильца забили по 8 мячей в плей-офф Мундиалей.

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Также Мбаппе догнал Месси на вершине бомбардирской гонки ЧМ-2026. В данный момент француз и аргентинец имеют по 6 голов на текущем Мундиале.

Кроме того, Мбаппе вплотную приблизился к Месси в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. На счету Килиана уже 18 голов на Мундиалях, тогда как Лионель забил 19 мячей.

В 1/8 финала Франция сразится с Парагваем, который на старте плей-офф в серии пенальти сенсационно выбил Германию.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Ранее мы рассказывали, кто уже вышел в 1/8 финала ЧМ-2026.

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