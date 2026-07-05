Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе установил исторический рекорд чемпионатов мира по футболу.

27-летний нападающий реализовал пенальти на 70-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая (1:0) и вывел "Ле Блэ" в четвертьфинал.

Этот гол стал для Мбаппе третьим в плей-офф нынешнего Мундиаля. Ранее он оформил дубль в поединке 1/16 финала против Швеции.

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Благодаря этому француз стал первым футболистом в истории, который забивал как минимум три мяча в матчах плей-офф на трех разных чемпионатах мира.

На ЧМ-2018 Мбаппе отличился трижды — дважды в игре с Аргентиной в 1/8 финала и один раз в финале против Хорватии. На Мундиале-2022 он забил пять мячей в плей-офф: дубль Польше в 1/8 финала и хет-трик в финальном матче с Аргентиной.

Всего в активе Килиана уже семь голов на ЧМ-2026, он догнал форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на вершине бомбардирской гонки турнира.

Кроме того, Килиан вплотную приблизился к Лионелю в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Теперь Мбаппе имеет 19 голов на Мундиалях, у Месси — 20 мячей.

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В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сразится с командой Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0).

Матч Франция — Марокко состоится в четверг, 9 июля, в 23:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Аргентина с голом Месси с трудом дожала Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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Также мы рассказывали, что определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

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