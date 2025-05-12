Мбаппе установил рекорд результативности в дебютном сезоне за "Реал"

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Французский форвард Килиан Мбаппе установил рекорд результативности в дебютном сезоне за мадридский "Реал".

26-летний нападающий оформил хет-трик в матче 35-го тура испанской Ла Лиги против "Барселоны".

Эти голы стали для него 37-м, 38-м и 39-м за "сливочных" во всех турнирах нынешнего сезона.

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Таким образом, Мбаппе стал абсолютным рекордсменом по количеству голов в дебютном сезоне за "Реал".

Он превзошел достижение чилийца Ивана Саморано, который в кампании-1992/93 забил 37 мячей.

Отметим, что для установления рекорда Килиану потребовалось провести 53 матча за "Королевский клуб".

Лучшие бомбардиры "Реала" в дебютном сезоне: топ-5

1. Килиан Мбаппе – 39 голов (53 матча), сезон-2024/25

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2. Иван Саморано – 37 голов (45 матчей), сезон-1992/93

3. Криштиану Роналду – 33 гола (35 матчей), сезон-2009/10

4. Рууд ван Нистелрой – 33 гола (47 матчей), сезон-2006/07

5. Роналдо – 30 голов (40 матчей), сезон-2002/03

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Напомним, 11 мая "Реал" проиграл "Барселоне" (3:4) в матче Ла Лиги и фактически потерял шансы на чемпионство. За три тура до конца отставание мадридцев от каталонцев составляет 7 баллов.