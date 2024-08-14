Мбаппе – в старте, Лунин – в запасе: названы составы на матч за Суперкубок УЕФА "Реал" – "Аталанта"

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мадридский "Реал" и "Аталанта" из Бергамо объявили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА, который состоится сегодня, 14 августа, на стадионе "Народовы" в Варшаве (Польша).

Украинский вратарь испанского клуба Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. А вот звездный новичок "сливочных" Килиан Мбаппе выйдет на поле с первых минут – это будет его дебютный официальный поединок за "Реал".

"Реал" Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди – Вальверде, Чуамени, Беллингем – Родриго, Мбаппе, Винисиус

Запасные: Лунин, Фран Гонсалес, Камавинга, Модрич, Гюллер, Эндрик, Васкес, Вальехо, Себальос, Браим Диас, Фран Гарсия, Якобо

"Аталанта": Муссо – Джимсити, Гин, Колашинац – Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери – Пашалич – Де Кетеларе, Лукман

Запасные: Карнесеки, Росси, Годфри, Сулемана, Баккер, Касса, Паллестра, Ретеги, Коми, Торнаги, Манцони, Вавассори

Поединок "Реал" Мадрид – "Аталанта" начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча за Суперкубок УЕФА доступна на нашем сайте.

Напомним, в прошлом сезоне "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, в финале разобравшись с дортмундской "Боруссией" (2:0). "Аталанта" выиграла Лигу Европы, разгромив в финале леверкузенский "Байер" (3:0).

Читайте также:

Реал Мадрид – Аталанта: где смотреть и ставки букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

Виктория Пльзень – Кривбасс: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч отбора Лиги Европы

"Суджа": фото баннера фаната "Динамо" с матча Лиги чемпионов против "Рейнджерс" завирусилось в Сети