Мбаппе выиграл суд у ПСЖ – сколько парижане обязаны выплатить звезде футбола

Килиан Мбаппе / © Associated Press

Французский суд обязал ПСЖ выплатить форварду мадридского "Реала" Килиану Мбаппе 60 миллионов евро в ответ на его иск.

Об этом сообщает Reuters.

Суд установил, что парижане не выплатили 26-летнему французу зарплату за три месяца и бонусы, предусмотренные по трудовому договору на сумму, признанную двумя решениями Французской профессиональной футбольной лиги.

В суде отклонили аргументы клуба, что Мбаппе должен отказаться от неуплаченной зарплаты, потому что ПСЖ не предоставил письменное соглашение, подтверждающее отказ футболиста от своего права. Однако судьи не приняли дополнительные претензии игрока: обвинение в скрытой работе, моральный харасмент и нарушение долга работодателя по безопасности.

Мбаппе покинул ПСЖ летом 2024 года, перебравшись в "Реал" в статусе свободного агента, подписав контракт до июня 2029 года. Килиан выдвинул иск против бывшей команды с требованием выплатить около 55 миллионов евро. ПСЖ не доплатил ему бонусы за подписание контракта и выплаты с апреля по июнь.

В свою очередь, ПСЖ выдвинул Мбаппе встречный иск с требованием выплатить компенсацию в 98 миллионов евро. По словам адвоката парижан, форвард должен денег ПСЖ "из-за тактики затягивания, которая нанесла клубу ущерб".

Напомним, Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года, когда перешел из "Монако" за 180 миллионов евро. В составе парижского клуба он выиграл 6 чемпионатов Франции, 4 национальных Кубка, три Суперкубка, а также 2 Кубка французской лиги.

За этот период он провел 307 матчей за парижан во всех турнирах, отличившись 256 голами и 106 ассистами.