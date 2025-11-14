Мбаппе высказался о разгромной победе над Украиной и выходе Франции на ЧМ-2026

Килиан Мбаппе / © Associated Press

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал разгромную победу над Украиной (4:0) в домашнем матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу.

В поединке против "сине-желтых" 26-летний Килиан оформил дубль и таким образом достиг отметки 400 голов за карьеру.

После победы над Украиной французы за тур до конца гарантировали себе первое место в группе и завоевали прямую путевку на ЧМ-2026.

"Мы гордимся этим достижением. Нам не стоит воспринимать этот выход на ЧМ как должное, даже если это становится для нас обычным явлением. Я думаю, что в истории "синих" так было не всегда.

Мы старались сохранять как можно больше спокойствия, быть благоразумными. Первый тайм был несколько сложнее, ведь мы знали, что, учитывая результат Исландии, Украина хочет сыграть вничью, чтобы вернуть себе лидерство над ними в борьбе за второе место.

Мы получили пенальти, который помог нам, это правда. Однако после этого мы играли качественно и уверенно, забивали голы и создавали моменты. В общем, болельщики провели хороший вечер.

Мне нужно быть лучшей версией себя, чтобы поехать на чемпионат мира. Было важно вернуться к игре на своем привычном уровне, чтобы показать, что пребывание в национальной команде все еще важно для меня", – сказал Мбаппе для Footmercato.

"400-й гол в карьере? 400 – это не производит впечатление на людей, если ты хочешь быть в кругу тех, кто производит впечатление, нужно забить еще 400.

1000 голов Криштиану Роналду? Это невозможно. Но давайте попробуем добиться нереального, надо стараться, у нас только одна карьера", – сказал Мбаппе для RMC Sport.

После победы над Украиной сборная Франции (13 очков) досрочно гарантировала первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2026. В заключительном туре "Ле Блэ" 16 ноября на выезде сыграют с Азербайджаном, который с одним набранным баллом замыкает квартет.

В тот же день сборные Украины и Исландии, имеющие в своем активе по 7 очков, разыграют второе место в группе и право продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф. Команда Сергея Реброва уступает исландцам из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей, поэтому в очном матче "сине-желтым" нужна только победа.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.