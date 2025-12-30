Мчит к тысячи: Роналду забил курьезный гол в чемпионате Саудовской Аравии

Криштиану Роналду / facebook.com/alnassrfc

Реклама

Легендарный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил гол в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттифака".

40-летний португалец отличился на 67-й минуте встречи, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.

Гол Криштиану получился курьезным – мяч попал ему в спину после удара Жоау Фелиша, после чего влетел в ворота соперника. А дальше традиционное фирменное празднование от Роналду.

Реклама

Для Роналду это 957-й гол в карьере. Он мчит к невероятной отметке в тысячу забитых мячей. Для этого португальцу осталось отличиться 43 раза.

Отметим, что гол Криштиану не помог его команде победить. Дубль Жоржиньо Вейналдума принес "Аль-Иттифаку" ничью – 2:2.

В этом сезоне Криштиану забил 13 голов и сделал один ассист в чемпионате Саудовской Аравии. Он возглавляет бомбардирскую гонку турнира вместе с Фелишем.

"Аль-Наср" (31 балл) впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Саудовской Аравии, но продолжает лидировать. Ближайшего преследователя – "Аль-Таавон" – подопечные Жорже Жезуша опережают на 3 очка.

Реклама

Ранее сообщалось, что Роналду забил роскошный гол бисиклетой в матче чемпионата Саудовской Аравии.