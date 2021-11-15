Мечта сбылась: 49-летний дворник из Херсона победил на Чемпионате мира по джиу-джитсу (видео)

Мечта сбылась: 49-летний дворник из Херсона победил на Чемпионате мира по джиу-джитсу (видео)

Красивая история Игоря Евтушенко.

Украинец Игорь Евтушенко, работающий дворником в одной из херсонских школ, выиграл "золото" Чемпионата мира по джиу-джитсу.

Ранее 49-летний спортсмен стал известен на всю страну, когда написал в соцсети, что собирает деньги, чтобы поехать на мировое первенство по джиу-джитсу. О себе он рассказал, что с утра убирает школьный двор, а после работы тренируется сам и учит других.

История Игоря так поразила людей, что деньги на стартовый вклад собрали за день. А остальное дала промоутерская компания, узнавшая о спортсмене из сюжета ТСН.

Таким образом, Игорь смог поехать на Чемпионат мира, проходивший в ОАЭ. Все время Игорь отчитывался, как готовится к соревнованиям, делился впечатлениями о стране, а 15 ноября у себя в Facebook сообщил, что выиграл соревнования в возрастной категории 45+.

Я ЧЕМПИОН МИРА!!!Подробности и все остальное позже, слов нет переполняют эмоции!!! FAMILIA LULA JIU-JITSU UKRAINE ❤️❤️❤️ Опубликовано Игорем ЕвтушенкоПонедельник, 15 ноября 2021 г.

"Спасибо всем огромное! Всем, кто помог мне поехать на этот Чемпионат мира. Я вас не подвел. Слово сдержал. Украинский флаг на пьедестале. Всем ос! Спасибо", - поблагодарил Игорь всех причастных к своему успеху.

Новости Украины: 49-летний херсонский дворник победил в чемпионате мира по джиу-джитсу

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