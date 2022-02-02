Мечта сбылась: экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины подписал контракт с новым клубом

Марлос будет выступать в Чемпионате Бразилии.
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос обнаружил новую команду. 33-летний футболист продолжит карьеру в "Атлетико Паранаэнсе".
Контракт Марлоса с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года.
Sonho сделать! ️— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) 1 января 2022
Bem-vindo ase clube do coração, Marlos!
➡️ https://t.co/zeQXliofoc #Athletico pic.twitter.com/V6YN5hM0tK
Ранее экс-игрок "горняков" рассказывал, что давно мечтал поиграть именно за "Атлетико Паранаэнсе", поскольку болеет за эту команду. "Красно-черные" долго не делали Марлосу предложение, потому он остановился на варианте в американской лиге МЛС. В конце концов стороны таки договорились и Марлос присоединился к бразильскому клубу.
Отметим, что в прошлом сезоне "Атлетико Паранаэнсе" финишировал 14-м в Чемпионате Бразилии, а также выиграл Копа Судамерикана, благодаря чему пробился в Кубок Либертадореса.
- Марлос покинул "Шахтер" в декабре прошлого года после того, как у него истек контракт с "горняками".
- Хавбек перешел к "оранжево-черным" из харьковского "Металлиста" в 2014 году. Вместе с "горняками" он завоевал 12 трофеев - четыре титула в УПЛ, четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка страны.
- В общей сложности игрок провел за донетчан 287 матчей и забил 74 гола во всех турнирах. Марлос является 11-м бомбардиром и входит в топ-25 игроков по количеству поединков в истории клуба.
- Стоит отметить, что Марлоса имеет украинское гражданство и провел за национальную команду 27 матчей.
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