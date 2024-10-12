"Мечта стала реальностью": новичок сборной Украины высказался о своем дебюте и победе над Грузией

Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный дал комментарий после матча 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против команды Грузии.

Поединок в польском городе Познань завершился победой украинцев со счетом 1:0. Для 26-летнего полузащитника "Александрии" он стал дебютным за национальную команду.

"Дебют мечты? Спасибо за поздравления. Да, это для меня была мечта – сыграть за национальную команду. Спасибо тренеру за доверие, тренеру клуба, который подготовил меня в сборную. Это была мечта, которая стала реальностью.

Да, меня уже поздравила команда. Мои мысли? Выходить и играть как обычно. Играть только на победу и пытаться помочь команде добыть положительный результат.

В настоящее время Грузия – лидер нашей группы. Думаю, что были матчи, когда их соперникам было непросто. Да, непростая игра, но этим она интереснее. Надеюсь, что мы выполнили указания тренера и добыли положительный результат.

Моя желтая карточка? Когда опорный полузащитник получит желтую карточку – это не очень хорошо, еще и в таком моменте, когда, наверное, этого не нужно было делать. Надеюсь, что в следующий раз не буду делать такой фол. Это мелочь, из-за которой ты потом весь матч думаешь о том, как сыграть осторожнее, чтобы не получить вторую желтую.

Сборная Грузии? Да, мы готовились к этой команде. Они действительно сильны индивидуально. Группа атаки у них очень приличная. С ними непросто было играть", – сказал Калюжный в эфире MEGOGO.

Отметим, что победа над Грузией стала для украинцев первой в этом розыгрыше Лиги наций. Команда Реброва стартовала в турнире поражениями от Албании (1:2) и Чехии (2:3).

После трех туров сборная Украины занимает последнее место в группе B1 Лиги наций, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, опережающая Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

В четвертом туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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