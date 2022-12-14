Мечтает возглавить действующих чемпионов: еще одному специалисту предложили тренировать сборную Бразилии

Зидан стал кандидатом в список Федерации футбола Бразилии.

Федерация футбола Бразилии хочет договориться предложить Зинидину Зидана должность главного тренера команды.

Об этом сообщает Okdiario.

Отмечается, что у бразильцев была неудача в переговорах с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой

После неудачи в переговорах с Пепом Гвардиолой бразильцы пытаются договориться о назначении главным тренером сборной 50-летнего француза.

В Бразилии считают, что фигура с таким резюме получит огромное уважение в команде.

Отмечается, что сам Зидан вроде бы продолжает ждать возможности поработать с национальной командой Франции.

Напомним, после вылета из ЧМ-2022 Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии. "Желто-зеленые", которых букмекеры считали главными фаворитами Мундиаля в Катаре, в четвертьфинале в серии пенальти проиграли Хорватии.

После этого должность предложили главному тренеру мадридского "Реала" Карло Анчелотти, но он отклонил это предложение.

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