Медаль Абраменко, защита поясов Усиком и рекорд паралимпийцев: самые громкие победы украинского спорта 2022 года

Вспоминаем достижения украинцев на спортивном фронте в уходящем году.

2022 год подходит к своему завершению. Как и предыдущий, он оказался богатым для наших спортсменов на большие победы, хотя и был омрачен полномасштабным вторжением российских оккупантов на территорию Украины.

Украинские спортсмены гордо представляли свою родину на международной арене, пока ВСУ продолжали уничтожать врага на фронте. В честь наших атлетов неоднократно звучал национальный гимн, а вверх поднимался сине-желтый флаг – символ свободы во всем мире.

ТСН Проспорт предлагает читателям вспомнить громкие победы украинских спортсменов по итогам 2022 года.

Сборная Украины дошла до полуфинала чемпионата Европы по футзалу

С 19 января по 6 февраля в Нидерландах проходило Евро-2022 по футзалу. За звание лучшей команды континента соревновалась и украинская сборная, в итоге занявшая на турнире четвертое место.

instagram.com/futsal_ru

В группе украинцы заняли второе место. Наша сборная в стартовом матче проиграла Нидерландам (2:3), а затем разгромила Сербию (6:1) и уступила португальцам (0:1).

В четвертьфинале подопечные Александра Косенко обыграли Казахстан со счетом 5:3. В полуфинале "сине-желтые" в сверхнапряженном противостоянии уступили россиянам (2:3), а в поединке за "бронзу" проиграли Испании со счетом 1:4.

Четвертое место стало лучшим результатом украинских футзолистов на чемпионатах Европы за последние 17 лет.

Олимпийское "серебро" Александра Абраменко

С 4-го по 20 февраля в Пекине проходили Олимпийские игры-2022. XXIV в истории зимняя Олимпиада стала последними крупными состязаниями перед полномасштабной войной, которую Россия развязала против Украины 24 февраля 2022 года.

В столице Поднебесной нашу страну представляли 45 спортсменов в 12 дисциплинах. "Сине-желтые" закончили Олимпийские игры с одной медалью – фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.

Фото: twitter.com/OlympicUA

Как и на предыдущих зимних Играх, которые состоялись в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, Абраменко стал единственным медалистом сборной Украины на Олимпиаде в Пекине – четыре года назад фристайлист завоевал "золото".

"Серебро" Абраменко позволило Украине занять 25-е место в общекомандном медальном зачете ОИ-2022. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 37 наград.

Также Олимпиада в Пекине запомнилась молчаливым протестом украинского скелетониста Владислав Гераскевича, призвавшего не допустить развязывания войны в Украине. После своего выступления в квалификации он перед камерами продемонстрировал плакат с надписью "No war in Ukraine". Однако менее чем через две недели российская армия начала широкомасштабное вторжение на украинские земли.

фото — Общественное Спорт

Исторический рекорд Украины на Паралимпиаде

Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия начала против Украины, в марте наша паралимпийская сборная поехала в Пекин, где впечатлила абсолютно всех своих выступлениями.

"Сине-желтые" завершили Паралимпиаду-2022 с 29 медалями: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Украинская команда финишировала на втором месте в итоговом медальном зачете, пропустив вперед только Китай – 61 награда (18-20-23).

Фото: Associated Press

На Играх-2022 украинские паралимпийцы обновили сразу два исторических рекорда: по количеству выигранных наград на одной Паралимпиаде, а также за добытыми золотыми медалями.

Из-за войны в Украине паралимпийцев стран-агрессоров не допустили к Паралимпиаде-2022 даже под нейтральным флагом. Это положило начало изоляции российского и белорусского спорта от цивилизованного мира.

Успехи украинских легкоатлетов

В 2022 году у Украины было немало побед и в легкой атлетике. Прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала историческое "золото" Мультиспортивного чемпионата Европы (Мюнхен), "золото" чемпионата мира в помещении (Белград), "серебро" мирового первенства в Юджине, а также победила в финале Бриллиантовой лиги, перед этим выиграв ряд этапов самого большого коммерческого турнира по легкой атлетике.

Именно 21-летней спортсменке из Днепра принадлежит мировой рекорд сезона в прыжках в высоту – 2,05 м. По итогам удачного сезона Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года.

Фото: Associated Press

Кроме Магучих, отлично себя проявили и другие наши легкоатлеты. Прыгун в высоту Андрей Проценко, который в первые месяцы полномасштабной войны более 40 дней находился в оккупации в Херсонской области, в июле завоевал "бронзу" ЧМ-2022 в американском Юджине. А уже через месяц он выиграл "бронзу" на Мультиспортивном чемпионате Европы в немецком Мюнхене.

Фото: Associated Press

В тройном прыжке "золото" Мультиспортивного Евро завоевала Марина Бех-Романчук. Более того, украинка сделала это с лучшим результатом сезона в Европе.

Достижения украинцев на Мультиспортивном Евро

Украина завершила Мультиспортивный чемпионат Европы с 22 наградами: 5 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых.

Кроме Магучих и Бех-Романчук, "золото" Евро выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м), Светлана Богуславская и Ярослав Коюда (параакадемическая гребля, микст, парные двойки), а также Данило Болдырев (скалолазание на скорость).

Фото: instagram.com/danyil_boldyrev

В общекомандном медальном зачете "сине-желтые" заняли 11-е место. Первыми стали хозяева соревнований – немцы, завоевавшие 60 медалей: 26 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых.

Сборная Украины по волейболу впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Мужская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории выступила в финальной части планетарного первенства. Наша команда попала на турнир вместо России, отстраненной от ЧМ из-за войны.

В стартовом поединке соревнований подопечные Угиса Крастиньша проиграла сербам (0:3), затем разгромили Тунис (3:0) и уверенно обыграли Пуэрто-Рико (3:1). В 1/8 финала "сине-желтые" разбили Нидерланды (3:0), а в четвертьфинале с боем уступили хозяевам турнира – словенцам.

фото — en.volleyballworld.com

Этот результат стал лучшим в истории выступлений нашей волейбольной сборной на мировых первенствах. Впервые украинцы играли на ЧМ еще в 1998 году и заняли там 10-е место.

Александр Усик защитил чемпионские пояса в супертяжелом весе

В ночь на 21 августа 2022 года Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фото: facebook.com/K2Ukraine

Напряженный поединок длился все 12 раундов. В восьмом и девятом раундах Джошуа провел несколько мощных атак по корпусу соперника, но украинец устоял, а в заключительных раундах окончательно переломил бой в свою пользу. В итоге судьи присудили Усику победу раздельным решением: 113-115, 115-113, 116-112.

В следующем году Александр планирует побиться с обладателем пояса WBC, британцем Тайсоном Фьюри, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Фото: facebook.com/K2Ukraine

Кроме того, в 2022 году успешно на ринг вернулись украинские боксеры легкого веса – Василий Ломаченко и Денис Беринчик. Оба, как и Усик, после начала полномасштабной войны вступили в территориальную оборону, чтобы защищать родную страну от российских захватчиков.

Осенью Ломаченко покинул терроборону и улетел в США, где в ночь на 30 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке единогласным решением судей одержал победу над американцем Джемейном Ортисом.

Фото: Associated Press

Беринчик вернулся на ринг в начале декабря на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Украинец в андеркарде поединка Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой победил француза Ивана Менди единодушным решением судей и завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU.

Фото: facebook.com/K2Ukraine

Стоит отметить, что это далеко не все победы украинских спортсменов в таком сложном для всего нашего народа 2022 году. Надеемся, что следующий год станет для украинского спорта еще более успешным. И продолжаем каждый день работать ради главной победы в жизни каждого украинца. Активно поддерживать и помогать ВСУ, чтобы вместе выгнать врага со всей территории нашей родины.

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