Медаль Абраменко, защита поясов Усиком и рекорд паралимпийцев: самые громкие победы украинского спорта 2022 года

Вспоминаем достижения украинцев на спортивном фронте в уходящем году.
2022 год подходит к своему завершению. Как и предыдущий, он оказался богатым для наших спортсменов на большие победы, хотя и был омрачен полномасштабным вторжением российских оккупантов на территорию Украины.
Украинские спортсмены гордо представляли свою родину на международной арене, пока ВСУ продолжали уничтожать врага на фронте. В честь наших атлетов неоднократно звучал национальный гимн, а вверх поднимался сине-желтый флаг – символ свободы во всем мире.
ТСН Проспорт предлагает читателям вспомнить громкие победы украинских спортсменов по итогам 2022 года.
Сборная Украины дошла до полуфинала чемпионата Европы по футзалу
С 19 января по 6 февраля в Нидерландах проходило Евро-2022 по футзалу. За звание лучшей команды континента соревновалась и украинская сборная, в итоге занявшая на турнире четвертое место.
В группе украинцы заняли второе место. Наша сборная в стартовом матче проиграла Нидерландам (2:3), а затем разгромила Сербию (6:1) и уступила португальцам (0:1).
В четвертьфинале подопечные Александра Косенко обыграли Казахстан со счетом 5:3. В полуфинале "сине-желтые" в сверхнапряженном противостоянии уступили россиянам (2:3), а в поединке за "бронзу" проиграли Испании со счетом 1:4.
Четвертое место стало лучшим результатом украинских футзолистов на чемпионатах Европы за последние 17 лет.
Олимпийское "серебро" Александра Абраменко
С 4-го по 20 февраля в Пекине проходили Олимпийские игры-2022. XXIV в истории зимняя Олимпиада стала последними крупными состязаниями перед полномасштабной войной, которую Россия развязала против Украины 24 февраля 2022 года.
В столице Поднебесной нашу страну представляли 45 спортсменов в 12 дисциплинах. "Сине-желтые" закончили Олимпийские игры с одной медалью – фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.
Как и на предыдущих зимних Играх, которые состоялись в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, Абраменко стал единственным медалистом сборной Украины на Олимпиаде в Пекине – четыре года назад фристайлист завоевал "золото".
"Серебро" Абраменко позволило Украине занять 25-е место в общекомандном медальном зачете ОИ-2022. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 37 наград.
Также Олимпиада в Пекине запомнилась молчаливым протестом украинского скелетониста Владислав Гераскевича, призвавшего не допустить развязывания войны в Украине. После своего выступления в квалификации он перед камерами продемонстрировал плакат с надписью "No war in Ukraine". Однако менее чем через две недели российская армия начала широкомасштабное вторжение на украинские земли.
Исторический рекорд Украины на Паралимпиаде
Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия начала против Украины, в марте наша паралимпийская сборная поехала в Пекин, где впечатлила абсолютно всех своих выступлениями.
"Сине-желтые" завершили Паралимпиаду-2022 с 29 медалями: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Украинская команда финишировала на втором месте в итоговом медальном зачете, пропустив вперед только Китай – 61 награда (18-20-23).
На Играх-2022 украинские паралимпийцы обновили сразу два исторических рекорда: по количеству выигранных наград на одной Паралимпиаде, а также за добытыми золотыми медалями.
Из-за войны в Украине паралимпийцев стран-агрессоров не допустили к Паралимпиаде-2022 даже под нейтральным флагом. Это положило начало изоляции российского и белорусского спорта от цивилизованного мира.
Успехи украинских легкоатлетов
В 2022 году у Украины было немало побед и в легкой атлетике. Прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала историческое "золото" Мультиспортивного чемпионата Европы (Мюнхен), "золото" чемпионата мира в помещении (Белград), "серебро" мирового первенства в Юджине, а также победила в финале Бриллиантовой лиги, перед этим выиграв ряд этапов самого большого коммерческого турнира по легкой атлетике.
Именно 21-летней спортсменке из Днепра принадлежит мировой рекорд сезона в прыжках в высоту – 2,05 м. По итогам удачного сезона Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года.
Кроме Магучих, отлично себя проявили и другие наши легкоатлеты. Прыгун в высоту Андрей Проценко, который в первые месяцы полномасштабной войны более 40 дней находился в оккупации в Херсонской области, в июле завоевал "бронзу" ЧМ-2022 в американском Юджине. А уже через месяц он выиграл "бронзу" на Мультиспортивном чемпионате Европы в немецком Мюнхене.
В тройном прыжке "золото" Мультиспортивного Евро завоевала Марина Бех-Романчук. Более того, украинка сделала это с лучшим результатом сезона в Европе.
Достижения украинцев на Мультиспортивном Евро
Украина завершила Мультиспортивный чемпионат Европы с 22 наградами: 5 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых.
Кроме Магучих и Бех-Романчук, "золото" Евро выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м), Светлана Богуславская и Ярослав Коюда (параакадемическая гребля, микст, парные двойки), а также Данило Болдырев (скалолазание на скорость).
В общекомандном медальном зачете "сине-желтые" заняли 11-е место. Первыми стали хозяева соревнований – немцы, завоевавшие 60 медалей: 26 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых.
Сборная Украины по волейболу впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Мужская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории выступила в финальной части планетарного первенства. Наша команда попала на турнир вместо России, отстраненной от ЧМ из-за войны.
В стартовом поединке соревнований подопечные Угиса Крастиньша проиграла сербам (0:3), затем разгромили Тунис (3:0) и уверенно обыграли Пуэрто-Рико (3:1). В 1/8 финала "сине-желтые" разбили Нидерланды (3:0), а в четвертьфинале с боем уступили хозяевам турнира – словенцам.
Этот результат стал лучшим в истории выступлений нашей волейбольной сборной на мировых первенствах. Впервые украинцы играли на ЧМ еще в 1998 году и заняли там 10-е место.
Александр Усик защитил чемпионские пояса в супертяжелом весе
В ночь на 21 августа 2022 года Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.
Напряженный поединок длился все 12 раундов. В восьмом и девятом раундах Джошуа провел несколько мощных атак по корпусу соперника, но украинец устоял, а в заключительных раундах окончательно переломил бой в свою пользу. В итоге судьи присудили Усику победу раздельным решением: 113-115, 115-113, 116-112.
В следующем году Александр планирует побиться с обладателем пояса WBC, британцем Тайсоном Фьюри, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Кроме того, в 2022 году успешно на ринг вернулись украинские боксеры легкого веса – Василий Ломаченко и Денис Беринчик. Оба, как и Усик, после начала полномасштабной войны вступили в территориальную оборону, чтобы защищать родную страну от российских захватчиков.
Осенью Ломаченко покинул терроборону и улетел в США, где в ночь на 30 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке единогласным решением судей одержал победу над американцем Джемейном Ортисом.
Беринчик вернулся на ринг в начале декабря на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Украинец в андеркарде поединка Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой победил француза Ивана Менди единодушным решением судей и завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU.
Стоит отметить, что это далеко не все победы украинских спортсменов в таком сложном для всего нашего народа 2022 году. Надеемся, что следующий год станет для украинского спорта еще более успешным. И продолжаем каждый день работать ради главной победы в жизни каждого украинца. Активно поддерживать и помогать ВСУ, чтобы вместе выгнать врага со всей территории нашей родины.
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