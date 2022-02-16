"Медаль для всей нашей страны и каждого украинца": фристайлист Абраменко прокомментировал свой триумф на ОИ-2022

Спортсмен доволен своим выступлением в Пекине.

В среду, 16 февраля, Украина наконец-то завоевала первую награду на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в личных соревнованиях по лыжной акробатике.

Украинский спортсмен поделился эмоциями после завоевания первой медали "сине-желтых".

"Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День Единения олимпийскую медаль. Эта награда для нашей страны.

Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что совершил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца.

Миф о прапороносцах? Как вы знаете, существует много мифов, что это плохая примета. Однако смотрите сами – я завоевал медаль. Так что нести флаг родного государства – это большая честь и гордость! И теперь могу сказать, что и фартовая", — цитирует Абраменко пресс-служба НОК.

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