"Медаль поехала с мамой в украинский Донецк": чемпион мира по скалолазанию о своей победе в Москве

"Медаль поехала с мамой в украинский Донецк": чемпион мира по скалолазанию о своей победе в Москве

Чемпионат состоялся в Москве.

В "Борисполе" встретили Даниила Болдырева — украинского скалолаза, который стал чемпионом мира.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 сентября.

В финале соревнований, которые проходили в Москве, 29-летний украинец опередил испанца и американца. В честь его победы на арене в столице России прозвучал гимн Украины.

В аэропорт с цветами и плакатами поздравить спортсмена пришли его друзья и девушка. К слову, Даниил Болдырев родом из Донецка. Победу посвятил своей маме.

Новости Украины: Даниил Болдырев стал чемпионом мира по скалолазанию

"Я очень благодарен, что я украинец, и я мог стоять на первом месте. Да, это Москва, мы все понимаем. Но я ехал туда за "золотом" для своей мамы-тренера. Отдал медаль маме. У меня есть только такой красивый мощный кубок. Медаль поехала с мамой в украинский Донецк", — рассказал чемпион.

Как сообщалось, украинец Богдан Гоза установил невероятный рекорд на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров. В рывке 19-летний уроженец Львовской области поднял штангу весом 189 килограммов. Тем самым Богдан побил прежний мировой рекорд в своей весовой категории (до 109 кг) и принес в копилку украинской сборной золотую медаль.

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