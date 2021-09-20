"Медаль поехала с мамой в украинский Донецк": чемпион мира по скалолазанию о своей победе в Москве

Чемпионат состоялся в Москве.
В "Борисполе" встретили Даниила Болдырева — украинского скалолаза, который стал чемпионом мира.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 сентября.
В финале соревнований, которые проходили в Москве, 29-летний украинец опередил испанца и американца. В честь его победы на арене в столице России прозвучал гимн Украины.
В аэропорт с цветами и плакатами поздравить спортсмена пришли его друзья и девушка. К слову, Даниил Болдырев родом из Донецка. Победу посвятил своей маме.
"Я очень благодарен, что я украинец, и я мог стоять на первом месте. Да, это Москва, мы все понимаем. Но я ехал туда за "золотом" для своей мамы-тренера. Отдал медаль маме. У меня есть только такой красивый мощный кубок. Медаль поехала с мамой в украинский Донецк", — рассказал чемпион.
Как сообщалось, украинец Богдан Гоза установил невероятный рекорд на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров. В рывке 19-летний уроженец Львовской области поднял штангу весом 189 килограммов. Тем самым Богдан побил прежний мировой рекорд в своей весовой категории (до 109 кг) и принес в копилку украинской сборной золотую медаль.