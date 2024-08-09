Медаль в кармане: украинская борчиха ярко пробилась в финал Олимпиады-2024

Ирина Коляденко гарантировала Украине уже 12-ю награду на Олимпийских играх в столице Франции.

Украинская борчиха вольного стиля Ирина Коляденко вышла в финал на Олимпийских играх-2024 в Париже.

25-летняя украинка в полуфинале соревнований в весовой категории до 62 кг одолела представительницу Кыргызстана Айсулу Тынынбекову, которая является серебряной призеркой Олимпиады-2020 в Токио. Схватка завершилась со счетом 9:2 в пользу нашей борчихи.

Таким образом, Коляденко взяла реванш у Тынынбековой за поражение в полуфинале Олимпиады-2020. В субботу, 10 августа, Ирина будет бороться за "золото". Соперница украинки определится позже.

Отметим, что в 1/8 финала Коляденко одержала победу над Орхон Пуревдорж из Монголии (8:7), а затем в четвертьфинале одолела представительницу Болгарии Биляну Дудову (7:3).

Коляденко – бронзовая призерка Олимпиады-2020. Она является трехкратной чемпионкой Европы (2021, 2023, 2024), завоевала "бронзу" на ЧЕ-2020, а также "серебро" (2019) и "бронзу" (2023) на чемпионатах мира.

Отметим, что в пятницу, 9 августа, Украина уже успела выиграть одну медаль на ОИ-2024. Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали "серебро" в гребле на каноэ-двойке на 500 метров

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Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

По состоянию на сейчас Украина имеет уже одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 15-ю позицию в медальном зачете. Медаль Коляденко станет 12-й для украинцев на Играх в столице Франции.

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